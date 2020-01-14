Jandarma personelinin sırtında taşıdığı yaşlı adamdan teşekkür ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma personelinin sırtında taşıdığı yaşlı adamdan teşekkür ziyareti - Son Dakika

Jandarma personelinin sırtında taşıdığı yaşlı adamdan teşekkür ziyareti

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan engelli Mürsel Altun, kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma personelini ziyaret etti.

Jandarma personelinin sırtında taşıdığı yaşlı adamdan teşekkür ziyareti, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan engelli Mürsel Altun, kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma personelini ziyaret etti.

Oğluyla Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına oğluyla birlikte gelen 71 yaşındaki Altun, kendisine yardım eden jandarma personeline teşekkür ederek çiçek verdi.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel de jandarma personeline teşekkürlerini iletti.

Görüntüleri izlediğinde duygulandığını belirten Gürel, "Her koşulda aziz milletimizin askerimizin, polisimizin yanında olduğu gibi devletimizin tüm kademelerinin vatandaşlarımızın yanında olduğunun en güzel örneğine Akyazı'da bir kez daha şahit olduk. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir jandarma personelinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı sırtında taşıması güvenlik kamerasına yansımıştı.

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor
Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 20:06:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma personelinin sırtında taşıdığı yaşlı adamdan teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]