Son Dakika Haberleri: Jandarma personellerini yaralayan teröristlerden biri daha etkisiz halde
Son Dakika Güncel Haber

Jandarma personellerini yaralayan teröristlerden biri daha etkisiz halde

40 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla;

Jandarma personellerini yaralayan teröristlerden biri daha etkisiz halde, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla; Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy bölgesinde jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden birinin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Jandarma ve MİT, 26 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy bölgesinde jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı. Yapılan takip sonucu, söz konusu PKK'lı teröristlerden biri 28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Silopi Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli şahıs da tutuklanmıştı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonunda, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi. Bölgede terörle mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor.
(İHA)
Jandarma, Şırnak, Cudi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:10:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma personellerini yaralayan teröristlerden biri daha etkisiz halde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]