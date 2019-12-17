Jandarma pusuya yattı, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma pusuya yattı, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Jandarma pusuya yattı, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

6 saat önce

İstanbul'da Jandarma ekipleri, yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu kentin çeşitli ilçelerinde dağıtma hazırlığında olan bir uyuşturucu tacirine yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da Jandarma ekipleri, yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu kentin çeşitli ilçelerinde dağıtma hazırlığında olan bir uyuşturucu tacirine yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği "Vadi"nin de katıldığı operasyonda; 290 kilo skunk, 1 kilo eroin, 5 bin adet uyuşturucu hap ectasy, 3 adet silah ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; A.Ş. isimli bir şahsın yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi yasa dışı yollardan yurda sokarak, İstanbul'da bir depoda tuttuğu ve buradan Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde torbacılara dağıtım yapacağı bilgisi elde edildi.

Jandarma pusuya yattı, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın, Halkalı'da Merkez Mahallesi'nde bir adresi depo ev olarak kullandığı tespit edildi. Fiziki takip ve istihbari çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Şahsın uyuşturucu maddeyi depoladığı evin belirlenmesi amacıyla; şüphelinin muhtemel bulunabileceği tüm bölgelere ekipler yerleştirildi. Şüphelinin Halkalı Meydan bölgesinde yaya olarak hareket ettiğinin belirlenmesi üzerine yakın takip başladı. Şüphelinin bir apartman dairesine girdiğini gören ekipler binanın girişinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Bir süre sonra elinde bir poşetle dışarı çıkan A.Ş., Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Evin her yerinden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Şüphelinin etkisiz hale getirilmesinden sonra üzerinde ve uyuşturucu maddeyi depoladığı evde arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği "Vadi"nin de eşlik ettiği ve ilk andan itibaren tepki verdiği yatak odalarında arama yapıldı. Aramalarda; odalarda bulunan baza altlarına saklanmış vaziyette, uyuşturucu satıcılarına ve torbacılara dağıtılmak üzere hazırlanmış toplam 290 kilo skunk bulundu. Sonrasında evin hemen hemen her yerine saklanmış 1 kilo eroin, 5 bin adet uyuşturucu hap Ectasy, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 adet dolu şarjör, 1 adet Uzi tipi makineli tabanca ve bu tabancaya ait dolu şarjör, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait dolu şarjör, 21 adet 7,62 milimetre çapında kalaşnikof fişeği, 45 adet 7,65 milimetre çapında Uzi fişeği ile 35 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde; kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen Uzi tipi makineli tabanca ele geçirilmesi üzerine Jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Yakalanan A.Ş., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.

Jandarma pusuya yattı, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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