Jandarma raporu: PKK'ya katılan kadınlara HDP aracılık ediyor - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, teslim olan örgüt mensuplarının ifadeleri ile operasyonlarda ele geçirilen dokümanlardan yola çıkarak 'PKK/KCK'nın Kadını ve Kadın Kimliğini İstismarı' raporu hazırladı. Raporda, terör örgütü PKK'ya katılan kadınların yüzde 49'una HDP'nin aracılık ettiği ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan raporda, terör örgütü PKK'nın kurulduğu ilk günden itibaren kadın ve kadın kimliğini nasıl istismar ettiği, psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet uygulayarak, nasıl propaganda ve eylem aracı olarak kullanıldığı anlatıldı. Raporun hazırlanmasında, terör örgütünden ele geçirilen dokümanlar, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaleme alınan kitaplar ve müzahir basın organlarına verilen demeçler ile ikna çalışması sonrası teslim olan örgüt mensuplarının mülakatlarından faydalanıldı.