Jandarma, Roman öğrencilerin devam problemi hakkında aileleri bilgilendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma, Roman öğrencilerin devam problemi hakkında aileleri bilgilendirdi - Son Dakika

Jandarma, Roman öğrencilerin devam problemi hakkında aileleri bilgilendirdi

11 dakika önce

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne Valiliği Roman Eylem Planı kapsamında Roman vatandaşları ziyaret etti.

Jandarma, Roman öğrencilerin devam problemi hakkında aileleri bilgilendirdi, System.String[]

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne Valiliği Roman Eylem Planı kapsamında Roman vatandaşları ziyaret etti.

Jandarma ekipleri sorumluluk alanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli olarak, kahvehane ve evlerde bilgilendirme yaptı.

Okula devamsızlığı olan öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak amacıyla evlerde ailelerle görüşüp mevzuat hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, kahvehanelerde kadına şiddet olaylarının engellenmesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Edirne Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar
6.8'lik depremin ardından Malatya'daki bir vatandaşın ağıdı yürekleri dağladı Demet Akalın, depremin meydana geldiği Elazığ'a mont ve bot yardımında bulundu Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş Köy'ü depremde tamamen yok oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 12:31:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma, Roman öğrencilerin devam problemi hakkında aileleri bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]