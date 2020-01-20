Jandarma römorkları tek tek buluyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma römorkları tek tek buluyor - Son Dakika

Jandarma römorkları tek tek buluyor

7 saat önce

Düzce'de son günlerde meydana gelen römork hırsızlıklarının ardından harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp römorkları tek tek bulurken, römorkları alan kişilerin de bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma römorkları tek tek buluyor, System.String[]

Düzce'de son günlerde meydana gelen römork hırsızlıklarının ardından harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp römorkları tek tek bulurken, römorkları alan kişilerin de bulunması için çalışma başlattı.


Düzce'de son dönemde üst üste gelen römork hırsızlıkları nedeniyle tedirgin olan vatandaşların imdadına jandarma yetişti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma başlattı. 10 Ocak 2020 tarihinde fındık bahçesinde bulunan römorkunu bulamayan Ö.B. isimli şahıs durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan titiz çalışma sonrasında jandarma ekipleri kamera incelemelerinin ardından köyde gezdiği tespit edilen minibüsün kullanıcısı ve kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda çalınan römorkların sanayide bir dükkana para karşılığı satıldığı anlaşıldı. Çalınan römork sanayi çarşısında bulunurken soruşturması devam ediyor. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı
"Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:15:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma römorkları tek tek buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]