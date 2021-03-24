Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika

Adıyaman'da jandarma ekipleri 1 adet tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma, titiz planlama ve sıkı takip neticesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında H.T. ve A.Y.K. isimli şahısların ev ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek, 1 adet uzun namlulu silah ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN