Jandarma ruhsatsız silahları yakaladı - Son Dakika

Jandarma ruhsatsız silahları yakaladı
09.12.2020 16:27
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 3 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 3 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıkamış mülki sınırları içerisinde 5 ayrı evde bomba arama köpekleri ile yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet muşta ve silahlara ait 186 adet mühimmat ele geçirildi. Ruhsatsız silahlar, el konularak kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS
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