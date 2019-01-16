Jandarma Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Gerger İlçesi bağlı Üçkaya Köyü'nde ikamet etmekte olan M.Ç.'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 9 adet tabanca mermisi ele getirdi. Şüpheli M.Ç. adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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