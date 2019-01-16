Son Dakika Haberleri: Jandarma Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi

Jandarma Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi

24 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Jandarma Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirdi, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gerger ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gerger İlçesi bağlı Üçkaya Köyü'nde ikamet etmekte olan M.Ç.'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve 9 adet tabanca mermisi ele getirdi. Şüpheli M.Ç. adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Gerger, Jandarma, 3. Sayfa
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