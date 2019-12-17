Jandarma, Rus annenin aradığı çocuklarını bulmak için mevsimlik işçi olmuş - Son Dakika
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Jandarma, Rus annenin aradığı çocuklarını bulmak için mevsimlik işçi olmuş

6 saat önce

ANTALYA'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Bekir A. (35) tarafından kaçırılan 2 çocuğunu, Suriyeli ailenin yanında bulan Jandarma Suç Araştırma Timi'nin(JASAT), çocukarın yerini tespit edebilmek için mevsimlik işçi olarak babanın yanında işe...

Jandarma, Rus annenin aradığı çocuklarını bulmak için mevsimlik işçi olmuş, System.String[]

ANTALYA'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Bekir A. (35) tarafından kaçırılan 2 çocuğunu, Suriyeli ailenin yanında bulan Jandarma Suç Araştırma Timi'nin(JASAT), çocukarın yerini tespit edebilmek için mevsimlik işçi olarak babanın yanında işe girdiği ortaya çıktı.

Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova ve Bekir A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında ayrılmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken, Efimova 2 çocuğu Irmak Liona (5) ve Edgar'ı (4) yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018 günü kayboldu. Rus anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

Denizli'de çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Rus annenin kayıp çocuklarıyla ilgili 2 ay önce çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, kayıp çocukların Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi'ndeki Suriyeli Faysal Muhammed ile Senal Muhammed çiftine ait evde olduğunu belirledi.

Geçen 13 Aralık'ta Suriyeli ailenin evine operasyon düzenleyen JASAT Timi, kayıp çocukları buldu. Operasyonda Faysal Muhammed ve Senal Muhammed ile baba Bekir A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bekir A.'nın 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak, Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli bir ailenin evinde sakladığı ortaya çıktı. Bekir A.'nın 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde ise kayıp çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin onları bulmak için aradığını söylediği belirtildi. İki çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocukların bulunduğu haberi Rusya'daki anne Efimova'ya bildirildi. Koruma altına alınan çocukların, Denizli'ye gelmesi beklenen annelerine teslim edilecegi öğrenildi.

JASAT TİMİNİN ÇOCUKLARI BULMA YÖNTEMİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

JASAT timinin çocukları bulmak için mevsimlik işçi olduğu ortaya çıktı. Baba Bekir A.'yı takip eden JASAT Timi, teknik ve fiziki takip başlatmasına rağmen çocukların yerini tespit edemedi. 2 tim görevlisi, mevsimlik işçi arayana Bekir A. ile irtibat kurdu. Bekir A.'nın güvenini kazanıp, 10 gün boyunca bağlarda ve tarlalarda çalıştı. Daha sonra ise Bekir A.'ya kalacak yerleri olmadığını söyledi. Bekir A. da mevsimlik işçi zannettiği 2 jandarmayı, kalmaları için çocuklarını sakladığı Suriyeli çiftin yaşadığı eve götürdü. Çocukların yeri ortaya çıkınca da eve operasyon yapıldı. Çocuklar kurtarıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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