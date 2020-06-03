Jandarma sahte içki satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki imal ederek kaçak yollarla satış yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.



Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde H.Y. isimli şahsın sahte alkollü içki imal edip, kaçak yollarla satış yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şahsın ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada 5 adet 5 lt'lik bidonlar içerisinde etil alkol, 20 şişe 500 ml'lik pet şişelerde votka, 33 şişe 500 ml'lik pet şişelerde viski, 30 lt'lik bidon içerisinde 8 lt votka, 7 şişe 20 ml'lik alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 40 adet çeşitli ebatlarda şişe kapağı, 335 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş şişe ve 2 adet plastik huni ele geçirildi. H.Y. gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA