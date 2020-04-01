Son Dakika › Güncel › Jandarma, samanı biten çiftçinin yardımına koştu - Son Dakika
Jandarma, samanı biten çiftçinin yardımına koştu
6 saat önce
Jandarma, samanı biten çiftçinin yardımına koştuSİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen bir köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi jandarma ekiplerince karşılandı.
Jandarma, samanı biten çiftçinin yardımına koştu
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen bir köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi jandarma ekiplerince karşılandı.
Kovid-19 önlemleri nedeniyle karantina kararı verilen Dilekli köyünde yaşayan çiftçi Emrah Basmakcı "Vefa Sosyal Destek" grubunu arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi. Talep üzerine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar traktörle köye götürüldü. Traktörü de İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir asker kullandı. Köye götürülen samanlar ücretini ödeyen çiftçi Basmakcı'ya teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:42 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de "Kovid-19" denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız