Jandarma, samanı biten çiftçinin yardımına koştu - Son Dakika

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Jandarma, samanı biten çiftçinin yardımına koştu
7 saat önce
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen bir köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi jandarma ekiplerince karşılandı.
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen bir köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi jandarma ekiplerince karşılandı.Kovid-19 önlemleri nedeniyle karantina kararı verilen Dilekli köyünde yaşayan çiftçi Emrah Basmakcı "Vefa Sosyal Destek" grubunu arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi. Talep üzerine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar traktörle köye götürüldü. Traktörü de İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir asker kullandı. Köye götürülen samanlar ücretini ödeyen çiftçi Basmakcı'ya teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:06 Kaynak: DHA
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