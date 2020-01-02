Jandarma samanlıkta saklanan esrarı narkotik köpekler yardımıyla buldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma samanlıkta saklanan esrarı narkotik köpekler yardımıyla buldu - Son Dakika

Jandarma samanlıkta saklanan esrarı narkotik köpekler yardımıyla buldu

6 saat önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Şereflikoçhisar'ın Yeşilova Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiği istihbaratını alınca operasyon düzenledi.

Jandarma samanlıkta saklanan esrarı narkotik köpekler yardımıyla buldu, System.String[]

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Şereflikoçhisar'ın Yeşilova Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiği istihbaratını alınca operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi yakalandı yapılan aramada 233 gram esrar ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu imali, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Şereflikoçhisar İlçesi Yeşilova Mahallesinde, ikamet eden A.S. isimli zanlının uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipleri A.S: 'nin evine operasyon düzenledi. Operasyon 'da Salı ve Rey isimli narkotik dedektör köpekler kullanıldı. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 1 adet 12 kalibre tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 7 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ele geçirildi. Arama sırasında şüpheli hareketlerde bulunan A.S.'nin komşusu M.D.'nin samanlığı da araştırıldı. Narkotik köpekleri ile samanlıkta yapılan arama neticesinde ise saman balyaları arasına gizlenmiş 233 gram esrar bulundu. Olayla ilgili A.S ve M.D. gözaltına alındı. - ANKARA

Yeşilova, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
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