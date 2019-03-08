Jandarma Saya Saya Bitiremedi
18 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüsten 55 kaçak göçmen çıktı.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüsten 55 kaçak göçmen çıktı. Gürpınar Merkez
Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüs takibe alındı. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde durdurulan minibüste 48 Afganistanlı, 6 Pakistanlı ve 1 İranlı olmak üzere 55 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler ise işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:56 Kaynak: İHA
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