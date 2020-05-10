Jandarma şehit annelerini unutmadı - Son Dakika

Jandarma şehit annelerini unutmadı

Ahlat'ta jandarma personeli şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

İlçede görev yapan jandarma personelleri, şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçekler verdi. Jandarma personelleri ziyaret ettikleri şehit annelerine komutanlarının ve Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın selamlarını da ileterek, Kaymakam Erat tarafından gönderilen hediyeleri teslim etti.

Gerçekleşen ziyaretten dolayı oldukça duygulanan şehit anneleri, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatan için evlatlarını şehit verdiklerini belirten şehit anneleri, tüm askerlerin ve güvenlik güçlerini kendi evlatları yerine koyduklarını söyledi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın annesi Sevim Ardıç, Anneler Günü'nde oğlunun silah arkadaşları tarafından ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluk olduk. Böyle günlerde bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Sadece unutulmamak istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün annesi Cahide Öztürk de, "Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Onlar da bizim birer evlatlarımız. Rabbim eksikliklerini vermesin. Çok memnun oldum" diye konuştu.