Jandarma, şehit annelerini unutmadı - Son Dakika

ŞEHİT anneleri " Anneler Günü "nde gününde unutulmadı. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şehitliğe gidemeyen anneler unutulmadı. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi. Şehitliğe gitmek isteyen ailelerin talebi üzerine Jandarma ekipleri, aileleri şehitliğe götürdü. Şehit annelerine de kolonya, maske ve çiçek de hediye edildi. "İki aydır şehitliğe gidemiyorum. Dünya benim olsa ne olur. 23 yıl oldu geçmedi" diyen şehit annesi Kamer Baykuş, anneler gününde unutulmadığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

- İstanbul