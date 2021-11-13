Jandarma şehit ve gazi çocuklarını tiyatroya götürdü - Son Dakika

Malatya'da jandarma personelleri şehit ve gazi çocuklarını tiyatro oyununa götürdü.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddette Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında şehit ve gazi çocukları, Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenen Asterix ve Oburix oyununu izledi.

Salona girmeden önce çocuklarla ilgilenen Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Burcu Dönmez ile Jandarma Astsubay Çavuş Yeşim Kutluca çocuklara balon ve boyama kitabı kitabı hediye ederek, onlarla bir süre konuştu.

Çocuklardan bazıları ilk kez bir tiyatro oyununu izleyeceğini kimisi ise ikinci kez izleyeceğini belirterek, sevinçlerini jandarma personelleri ile paylaştı.