Son Dakika Haberleri: Jandarma "Şehitler Ormanı"Na Çam Fidanı Dikildi

Jandarma "Şehitler Ormanı"Na Çam Fidanı Dikildi

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Jandarma Alay Komutanlığınca, şehitler anısına oluşturulan "Jandarma Şehitler Ormanı"na fidan dikimi yapıldı.

Jandarma
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Jandarma Alay Komutanlığınca, şehitler anısına oluşturulan "Jandarma Şehitler Ormanı"na fidan dikimi yapıldı.

İkizce Mahallesi'nde oluşturulan Jandarma "Şehitler Ormanı"na Jandarma Teşkilatının 180. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "180 yılda 180 bin ağaç" sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimine İl Jandarma Komutanlığında görevli personel ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 250 personel katıldı.

Programda, Jandarma ekipleri "Şehitler Ormanı"na 3 bin çam fidanı dikimi yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:45 Kaynak: AA

İkizce, Menteşe, Muğla, Jandarma, Güncel
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