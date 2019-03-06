Jandarma "Şehitler Ormanı"Na Çam Fidanı Dikildi
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Jandarma Alay Komutanlığınca, şehitler anısına oluşturulan "Jandarma Şehitler Ormanı"na fidan dikimi yapıldı.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde, Jandarma
Alay Komutanlığınca, şehitler anısına oluşturulan "Jandarma Şehitler Ormanı"na fidan dikimi yapıldı. İkizce
Mahallesi'nde oluşturulan Jandarma "Şehitler Ormanı"na Jandarma Teşkilatının 180. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "180 yılda 180 bin ağaç" sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
Fidan dikimine İl Jandarma Komutanlığında görevli personel ile Jandarma Komando
Tabur Komutanlığı emrinde görevli 250 personel katıldı.
Programda, Jandarma ekipleri "Şehitler Ormanı"na 3 bin çam fidanı dikimi yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:45 Kaynak: AA
Birçok Hastalığa Şifa Olan Damla Sakızının Kilosu 1.700 TL'den Satılıyor
Damla Sakızının Fiyatı El Yakıyor: Kilosu 1700 Lira
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı
Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması