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Jandarma servis araçlarını denetledi

1 saat önce

Jandarma servis araçlarını denetlediAntalya Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Jandarma servis araçlarını denetledi

Antalya Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri 2019- 2020 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasıyla taşımalı sistemiyle kırsal mahallelerden gelen öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlere başladı. Korubaşı Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri şoförleri denetlerken, öğrencilere de trafik konusunda bilgi verildi.

Denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın tüpü ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrolleri yapıldı. Jandarma ekiplerinin yıl sonuna kadar denetimlerinin süreceği belirtildi.

Jandarma servis araçlarını denetledi

Gazipaşa, Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:46 Kaynak: DHA
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