JANDARMA SERVİS ŞOFÖRLERİNİ BİLGİLENDİRDİ - Son Dakika

JANDARMA SERVİS ŞOFÖRLERİNİ BİLGİLENDİRDİ

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevsimlik tarım işçileriyle bu işçileri taşıyan servis sürücülerine trafik kurallarının önemli hakkında bilgilendirme yapıldı.

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevsimlik tarım işçileriyle bu işçileri taşıyan servis sürücülerine trafik kurallarının önemli hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri Tefenni ilçesindeki seralarda çalışan yetişkin ve çocuk 76 mevsimlik tarım işçisine ve bu işçileri taşıyan servislerin sürücülerine trafik kuralları, fazla yolcu taşımama, emniyet kemeri kullanımı ve zorunlu mali sorumluluk sigortasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocuk ve gençlere ise motosiklet kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de serada çalışan kadın işçilere aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES uygulaması konusunda bilgilendirme yaptı. Eğitimler sonunda seralarda çalışan işçilerin çocuklarına jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı dağıtıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JANDARMA SERVİS ŞOFÖRLERİNİ BİLGİLENDİRDİ - Son Dakika
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