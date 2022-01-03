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Jandarma siber suçlara geçit vermiyor - Son Dakika

Jandarma siber suçlara geçit vermiyor

03.01.2022 11:12
Jandarma siber suçlara geçit vermiyor

Pandeminin başlamasıyla beraber önceki yıllara oranla 5 kat daha fazla artan siber suçla ilgili jandarma ekipleri geçit vermedi.

Pandeminin başlamasıyla beraber önceki yıllara oranla 5 kat daha fazla artan siber suçla ilgili jandarma ekipleri geçit vermedi. 98 siber olayının yüzde 91'ini aydınlatan ekipler, toplamda 4 bin 781 internet sitesine ise erişim engeli getirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, pandemini başlamasıyla beraber 5 kat daha fazla artan siber suçları ile ilgili yoğun çalışma başlattı. Jandarmanın sorumluluk alanında meydana gelen 98 siber suç olayının 89'u ile ilgili 116 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, meydana gelen olayların yüzde 91'i aydınlatıldı. İnternet sitelerine yönelik icra edilen faaliyetler sonucunda; terör örgütü propagandası yapan 75, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendiren 67, yasadışı bahse teşvik eden 3 bin 075, müstehcen içerikli bin 419 ve zararlı yazılım barındıran/oltalama (phishing) yöntemleri ile dolandırıcılık amaçlı 145 olmak üzere toplamda 4bin 781 internet sitesine erişimin engellenmesi sağlanmış, sosyal medya platformları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 98 sosyal medya hesap kullanıcısı hakkında yasal işlem başlatılmak üzere rapor düzenlendi. - DENİZLİ

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İnternet, Jandarma, Denizli, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma siber suçlara geçit vermiyor - Son Dakika


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