Jandarma sigara kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Jandarma sigara kaçakçılara göz açtırmıyor

15.04.2022 16:13
Jandarma sigara kaçakçılara göz açtırmıyor

Bursa'da Jandarma ekipleri 750 bin lira değerinde kaçak sigara ve malzeme ele geçirdi.

Bursa'da Jandarma ekipleri 750 bin lira değerinde kaçak sigara ve malzeme ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da gelen bir istihbaratı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.Ç.'nin evinde, Nilüfer ilçesindeki işyerinde ve aracında yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan kaçak tütün ve ekipman ele geçirdi. Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda 300 bin adet boş makaron, 643 kilo tütün, 4 bin 760 adet sarılmış sigara, 9 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma makinesi, 25 adet sigara sarma aparatı ve çok sayıda sökülmüş bandrol ele geçirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.Ç. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. - BURSA

Jandarma sigara kaçakçılara göz açtırmıyor

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Kaçak Sigara, Jandarma, Sigara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma sigara kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika


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