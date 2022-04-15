Jandarma sigara kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Bursa'da Jandarma ekipleri 750 bin lira değerinde kaçak sigara ve malzeme ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da gelen bir istihbaratı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.Ç.'nin evinde, Nilüfer ilçesindeki işyerinde ve aracında yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan kaçak tütün ve ekipman ele geçirdi. Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda 300 bin adet boş makaron, 643 kilo tütün, 4 bin 760 adet sarılmış sigara, 9 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma makinesi, 25 adet sigara sarma aparatı ve çok sayıda sökülmüş bandrol ele geçirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.Ç. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. - BURSA