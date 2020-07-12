Jandarma Şile'de helikopter destekli denetimlerini sürdürdü - Son Dakika

Jandarma Şile'de helikopter destekli denetimlerini sürdürdü

Jandarma Şile'de helikopter destekli denetimlerini sürdürdü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaz aylarında vatandaşların denize girmesi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopter desteğiyle beraber yoğun denetimlerini sürdürdü.

Jandarma Şile'de helikopter destekli denetimlerini sürdürdü

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İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaz aylarında vatandaşların denize girmesi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopter desteğiyle beraber yoğun denetimlerini sürdürdü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaz aylarında vatandaşların denize girmesiyle hem sosyal mesafe ve maske kullanımı hem de boğulma vakalarına karşı sıkı bir şekilde denetimlerini sürdürdü. Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 helikopteri ile birlikte havadan da destekli denetimlere Jandarma Su Altı Arama Kurtama Timleri, Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Jandarma Trafik Timleri ve Atlı Jandarma Timleri de katıldı. 333 timden oluşan geniş çaplı denetimlerde toplam 702 personel görev aldı.

Yapılan denetimler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde toplu sahil bantları ile plajlarda vatandaşların çeken akıntısına karşı farkındalıklarının artırılacağı çalışmalar yapıldı. Havadan görüntülerde Şile ve Ağva'da sahil bantlarının oldukça yoğun oldukları görüldü. Helikopterin içinden kamerayla da izlenen sahilde herhangi bir olumsuzluğa karşı ekipler duruma hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Jandarma Şile'de helikopter destekli denetimlerini sürdürdü - Son Dakika
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