Jandarma sit alanlarını kameralarla takibe aldı - Son Dakika
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Jandarma sit alanlarını kameralarla takibe aldı

6 saat önce

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda artan 1. derece arkeolojik sit alanlarındaki kaçak kazılarla mücadele edebilmek için 24 saat esasına dayalı olarak güvenlik kamera sistemleriyle alanların takibe alındığı, aynı bölgelerde gündüz ve gece drone...

Jandarma sit alanlarını kameralarla takibe aldı, System.String[]

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda artan 1. derece arkeolojik sit alanlarındaki kaçak kazılarla mücadele edebilmek için 24 saat esasına dayalı olarak güvenlik kamera sistemleriyle alanların takibe alındığı, aynı bölgelerde gündüz ve gece drone uçuşlarıyla izinsiz kazı yapanların yakalanması için önleme faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.


Manisa'da son zamanlarda 1. derece arkeolojik sit alanları ile tarihi eser bölgelerinde artan kaçak kazı olayları sonrası Manisa İl Jandarma Komutanlığı sit alanlarına kamera sistemi konulduğunu belirterek suç ve suçlularla daha etkin bir şekilde mücadele edileceğini duyurdu.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle: "Manisa İl Jandarma Komutanlığınca; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarına Koruma Kanunu gereğince Manisa ili genelinde bulunan 1'inci derece arkeolojik sit alanları ile tarihi eser bölgelerinin korunması ile suç ve suçluluk ile mücadele kapsamında kamera sistemleri kurularak 24 saat esasına göre bu alanların takibi yapılmaya başlandı. Aynı bölgelerde gece ve gündüz şartlarında drone faaliyeti icra edilerek izinsiz kazı yapan şahısların yakalanması için kaçak kazı önleme faaliyetine de devam edilmektedir." - MANİSA

Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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