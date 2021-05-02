Jandarma sokak hayvanları unutmadı - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarma, tam kapanma nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tam kapanma süresi dolayısıyla Hatay'ın Arsuz ilçesinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yiyecek ve su bırakıldı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinasyonda, Arsuz Belediyesinin desteği ile Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan 40 ayrı noktaya 500 kilo mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı. - HATAY