Jandarma, Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bıraktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yol denetimine çıkan jandarma üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına ekmek bıraktı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yol denetimine çıkan jandarma üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına ekmek bıraktı.



Akseki ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, doğanın karla kaplı olması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarının ölmemesi için devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ekmek bırakıyor. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde yol denetiminde bulunan jandarma ekipleri, yol üzerinde bulunan ve karda yiyecek bulmakta zorlanan köpekleri besledi. - ANTALYA

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