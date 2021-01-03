Jandarma sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Jandarma sokak hayvanlarını besledi
03.01.2021 21:39
Balıkesir'in Gönen ve Manyas ilçelerinde jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bıraktı.
Balıkesir'in Gönen ve Manyas ilçelerinde jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem bıraktı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi maksadıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Manyas ve Gönen ilçe merkezlerinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyeti icra ettiler. Jandarma ekipleri kısıtlama süresince sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı. - BALIKESİR
Son Dakika Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı Sosyal medyada "Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın" kampanyası Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler Eksik Beşiktaş, Kayseri'de son dakikalarda galibiyete uzandı ve liderlik koltuğuna oturdu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti