Jandarma Sokak Hayvanlarını Unutmadı
34 dakika önce
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.
Samsun
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Salıpazarı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.
Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen görevlerde karşılaşılan ve beslenme zorluğu çeken sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.
Jandarmanın bu duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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