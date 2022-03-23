Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor - Son Dakika
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Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

23.03.2022 13:15

Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyorAKSARAY Aksaray'da jandarma ekipleri zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına yiyecek götürerek onları yalnız bırakmadı.

Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

AKSARAY Aksaray'da jandarma ekipleri zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına yiyecek götürerek onları yalnız bırakmadı.

Aksaray'da etkili soğuk hava nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Havaların soğuk olması nedeniyle araziye çıkan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi köpeklere yem verdi. Kentin dört bir yanına ulaşan ekipler en ücra köşelere dahi giderek hayvanları besledi. Jandarma ekiplerinin köpeklere olan ilgi ve sevgisi yürekleri ısıtırken, yaban hayvanların bulunduğu bölgelere de yine jandarma ekipleri tarafından yem bırakıldı. Jandarma ekipleri soğuk havalar geçene kadar hayvanlara olan çalışmasını devam ettirecek.

Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
Jandarma sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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