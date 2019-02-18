Son Dakika Haberleri: Jandarma Sokak Köpeklerini Etle Besledi

Jandarma Sokak Köpeklerini Etle Besledi

7 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, jandarma ekipleri sokak köpeklerini etle besledi.

Jandarma Sokak Köpeklerini Etle Besledi, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, jandarma ekipleri sokak köpeklerini etle besledi.

İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için ilçedeki kasaplardan kemik ve tavuk parçaları aldı.

İznik Gölü sahiline giden jandarma timleri, sokak köpeklerini bu etlerle besledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:28 Kaynak: AA

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