JANDARMA SOKAKTAKİ CANLARI UNUTMADI - Son Dakika

ANTALYA'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlara yardım eden jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.
Antalya, Konya yolu Alacabel mevkiinde kar yağışı sonrası vatandaşlara yardım eden jandarma trafik timleri, soğuktan etkilenen sokak hayvanlarını da besledi. Jandarma trafik ekipleri satın aldıkları yiyeceklerle kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını doyurdu. Jandarma trafik timleri köpekleri eliyle besledi.
Kaynak: DHA
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