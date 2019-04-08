Son Dakika Haberleri: Jandarma Sorguladı, Hırsızlar İtiraf Etti

Jandarma Sorguladı, Hırsızlar İtiraf Etti

32 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli bir araç içerisinde bulunan 2 kişiyi sorguladı.

Jandarma Sorguladı, Hırsızlar İtiraf Etti, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli bir araç içerisinde bulunan 2 kişiyi sorguladı. Kablo hırsızlığı yaptıklarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edilmeyi bekliyor.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa'da şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramalarda, 1 adet demir makası, 2 adet eldiven, 2 adet testere ve 1 adet balta buldu. Bulunan bu şüpheli malzemeler üzerine şahısların kablo hırsızlığı yapılabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri araç içerinde bulunan 2 şüpheli şahsı sorguladı. Yapılan kısa sorgu sonuç verdi ve şüpheliler Türk Telekom Müdürlüğüne ait bin 200 metre kabloyu çaldıklarını itiraf etti. Yakalanan malzemelere el konulurken, şüphelilerin Erbaa Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda tamamlanan işlemlerinin tamamlandığı ve adli makamlara sevk edilmeyi bekledikleri bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:44 Kaynak: İHA

Tokat, Erbaa, Jandarma, 3. Sayfa
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