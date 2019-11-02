Son Dakika Haberleri: Jandarma sorumluluk bölgelerinde hız denetimi yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma sorumluluk bölgelerinde hız denetimi yaptı

Jandarma sorumluluk bölgelerinde hız denetimi yaptı

6 saat önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları hız denetimlerinde 738 araç kontrol ederken, 12 aracı ise trafikten men etti.

Jandarma sorumluluk bölgelerinde hız denetimi yaptı, System.String[]

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları hız denetimlerinde 738 araç kontrol ederken, 12 aracı ise trafikten men etti.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler suça ve suçlulara yönelik sürdürdüğü kararlı operasyonlarının yanı sıra meydana gelebilecek kazaları da en aza indirebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yaptıkları uygulamalarda sürücülere hız konusunda uyarılarda bulunarak, meydana gelen trafik kazalarının yüzde 62 oranında hız sebebiyle meydana geldiği bilgisi verildi.


12 araç trafikten men


Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Hızır timleri ile Jandarma Asayiş ve Huzur Timleri sorumluluk bölgelerinde hız tespiti denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde ekipler, 738 aracı kontrol etti. Bu araçlardan 49 sürücüye hız kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulanırken, 12 araç trafikten men edildi. Yakalanması bulunan 3 araç ise yakalanarak yediemin otoparkına çekildiği belirtildi. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
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