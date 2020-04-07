Jandarma, sosyal yardım ödemelerini evlere ulaştırıyor - Son Dakika

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Jandarma, sosyal yardım ödemelerini evlere ulaştırıyor
6 saat önce
Siirt'te jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.
Siirt'te jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödeme işlemleri sürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubeleri ve kamu bankalarının ATM'lerinin önünde yoğunluk oluşmaması için ihtiyaç sahibi ailelere ödemeleri, jandarma ekipleri tarafından yapılıyor.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yardım paralarını imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Sosyal yardım alan faydalanan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:08 Kaynak: AA
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