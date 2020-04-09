Jandarma, sosyal yardımları evlere ulaştırıyor - Son Dakika

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Jandarma, sosyal yardımları evlere ulaştırıyor
25 dakika önce
Darende Kaymakamlığı'ndan maaş ve gıda malzemelerinin alımı Yardımların jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki köylere ulaştırılması 65 yaş üstü vatandaşlara maaş desteği ödemelerinin yapılması Vatandaşlara gıda yardımlarının dağıtılması Vatandaşların askerlere teşekkürü MALATYA -...
Darende Kaymakamlığı'ndan maaş ve gıda malzemelerinin alımı
Yardımların jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki köylere ulaştırılması
65 yaş üstü vatandaşlara maaş desteği ödemelerinin yapılması
Vatandaşlara gıda yardımlarının dağıtılması
Vatandaşların askerlere teşekkürü MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maaş ve sosyal yardımları jandarma ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:16 Kaynak: AA
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