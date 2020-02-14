Jandarma subay ve astsubayların mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Jandarma subay ve astsubayların mezuniyet heyecanı

6 saat önce

Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanlığında kurs gören 13 subay ve 513 astsubay öğrenci diplomalarını törenle aldı.

Jandarma subay ve astsubayların mezuniyet heyecanı, System.String[]

Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanlığında kurs gören 13 subay ve 513 astsubay öğrenci diplomalarını törenle aldı.

Kurslarını bitiren 13 subay ve 513 astsubay için Etimesgut Belediyesi Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, personel ile mezun subay ve astsubay aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsü yaş kütüğüne plaket çaktı.

Ardından Jandarma Merasim Bölüğü, tüfek hareketleri gösterisi yaptı, Mehter Takımı konser verdi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, törendeki konuşmasının başında Elazığ depreminde ve Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar ile arama kurtarma faaliyetleri esnasında ve Suriye'deki saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa diledi.

"Görevlerini namusları bilip hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ifa edeceklerdir"

Milletin huzurunu, emniyetini, canını, malını, namusunu, devletin bekasını, vatanın bölünmez bütünlüğünü gençlere emanet ettiklerini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Gençler elbette ki iyi yetişecekler, görevlerini namusları bilip hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ifa edeceklerdir. Dünyanın en zor ama kıymetli coğrafyasında, yedi düvelin gözünün üzerimizde olduğu, içeride ve dışarıda her türlü fitne ve entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu vatanda huzur ve güven içinde yaşayabilmek için iyi yetişmek, yetiştirmek ve işimizi çok iyi yapmak zorundayız. Ülkesini ve milletini yürekten seven, milli ve manevi değerleri esas alan, kanun ve kurallara bağlı, disiplinli ve özverili gençler yetiştirmek en önemli vazifemizdir."

Orgeneral Arif Çetin ise mezun öğrencilerin haklı bir gurur yaşadıklarını belirterek bu görevin doğası gereği dünyanın en zor, en meşakkatli fakat en şerefli görevlerinden birisi olduğunu söyledi.

Barışta birlikleri sevk ve idare edebilmek, savaşta ise muharebeyi kazanabilmek için ikmal, hizmet ve muhabere desteğinin kesintisiz olması gerektiğini ifade eden Çetin, "Bu ilke ile Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde yetiştirilen teknik ve yardımcı branş personelin, her türlü idari ve lojistik faaliyetlere katkı sağlayacak şekilde yetiştirilmesi ile mümkündür." diye konuştu.

Çetin, subay ve astsubayların yetişmesinde emeği geçen personele teşekkür etti.

Konuşmaların ardından subay ve astsubaylar, diplomalarını alarak protokoldekiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mezun olan jandarma subay ve astsubaylar, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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