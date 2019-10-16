Son Dakika Haberleri: Jandarma Suç Araştırma Timleri 15 bin 34 faili meçhul olayı aydınlattı
Son Dakika Güncel Jandarma Suç Araştırma Timleri 15 bin 34 faili meçhul olayı aydınlattı

Jandarma Suç Araştırma Timleri 15 bin 34 faili meçhul olayı aydınlattı

1 saat önce

Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) kurulduğu 2015'ten bugüne kadar 15 bin 34 faili meçhul olayı aydınlattığı bildirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri 15 bin 34 faili meçhul olayı aydınlattı, System.String[]

Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) kurulduğu 2015'ten bugüne kadar 15 bin 34 faili meçhul olayı aydınlattığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından JASAT'ların faaliyetlerine ilişkin verilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2015'te kurulan ve 81 il jandarma komutanlıklarında görev yapan JASAT, ülke genelindeki 20 bin 296 faili meçhul olaydan 15 bin 34'ünü aydınlattı.

Türkiye genelinde görev yapan 378 JASAT'ın ele aldığı faili meçhul olaylar kapsamında son olarak Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Buldan ilçesinde 2014'te bir kadının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldüğü dosyayı aydınlattı. JASAT'ın çalışmaları sonucu maktulun eşinin de aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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