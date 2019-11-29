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Jandarma suç örgütünü çökertti

6 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç örgütüne yapılan operasyonda, 5 kişilik suç şebekesi çökertildi.

Jandarma suç örgütünü çökertti, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç örgütüne yapılan operasyonda, 5 kişilik suç şebekesi çökertildi. Jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına alırken, 1 kişinin aranmasına devam ediyor.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Bigadiç ilçesi Kozpınar mahallesinde ikamet eden T.A., H.Ü., H.Ç., M.B. ve C.Ç. isimli şahısların, haksız kazanç elde etmek maksadıyla örgütlü bir şekilde tefecilik yaptığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların ikamet ettikleri 3 ev 2 işyerinde yapılan eş zamanlı aramalar sonucunda toplam değeri 38 bin 500 TL olan 4 adet senet, 26 adet boş senet, 2 adet alacak listesinin olduğu ajanda, 7 adet alacak listesinin olduğu el notu, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 5 adet bandrolsüz viski, 1 adet bandrolsüz şarap, 1 adet tabanca, bin.850 Euro ve bin 110 TL nakit para, 121 adet çeyrek altın, 4 adet bilezik, 1 adet tam altın ve 1 adet gram altın ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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