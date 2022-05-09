Jandarma suça geçit vermiyor - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nisan ayında yapılan faaliyetlerde, 71 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 61 şahıs yakalandı.

Jandarma ekiplerinin faaliyet dönemi içerisinde yaptıkları çalışmalarda 1 kasten öldürme ve 40 kasten yaralama olayında toplam 71 şüpheli yakalanarak, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yine ekiplerin hırsızlık olaylarının aydınlatılması yönündeki çalışmalarında 22'si evden, 15'i kamu kurum ve kuruluşundan, 6'sı bağ, bahçe ve tarladan, 4'ü inşaattan, 3'ü işyerinden, 1'i otodan hırsızlık, 12'si kablo, 2'si oto hırsızlığı ve 6 dolandırıcılık olmak üzere toplam 71 olayda 61 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 9 olayda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında da 25 bin 726 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 33 şahıs yakalanırken, 581 umuma açık yer ve işyerlerinin de kontrolü yapıldı. Kontrolü yapılan 13 bin 557 araçtan 90'ı trafikten men edilirken 588 araca idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ