Jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'da, suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.



Jandarma ekiplerinin yağmış olduğu uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan aranmakta olan 27 şahıs, 40 gram sentetik cannabinoid maddesi, 2 gram bonzai, tarihi eser niteliğini taşıyan 3 adet sikke, 7 adet obje, 5 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca 50 adet mermi, 11 adet av tüfeği ve 4 adet kesici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken yakalanan 27 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADIYAMAN