Jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'da, suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.

Jandarma suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'da, suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.


Jandarma ekiplerinin yağmış olduğu uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan aranmakta olan 27 şahıs, 40 gram sentetik cannabinoid maddesi, 2 gram bonzai, tarihi eser niteliğini taşıyan 3 adet sikke, 7 adet obje, 5 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca 50 adet mermi, 11 adet av tüfeği ve 4 adet kesici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken yakalanan 27 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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