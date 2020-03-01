Jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı 'Umuma Açık Yer Uygulamasın'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakalatarak, gözaltına aldı.

Jandarma suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı 'Umuma Açık Yer Uygulamasın'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakalatarak, gözaltına aldı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 57 ekip, 229 personel ve 1 dedektör köpeğin katılımı ile 'Umuma Açık Yer Uygulaması' yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 5 sabit uygulama noktası ve 365 umuma açık yerde yatığı uygulamada, 3 bin 675 şahıs sorgulamış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalayarak, bu şahıslardan 1'i gözaltına alındı. Adli ve idari işlem uygulanan 3 kişiye 561 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama esnasında jandarma ekipleri 316 araç kontrol ederek, 6 araca 3 bin 911 TL para cezası uyguladı ve 3 aracı trafikten men etti. Bu araçlardan arama kaydı bulunan 2 araç trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca 2 gram metamfetamin ve 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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