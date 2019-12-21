Jandarma suçüstü yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma suçüstü yaptı - Son Dakika

Jandarma suçüstü yaptı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarma suçüstü yaptı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, H.Ş. (24) ve E.A. (24) isimli iki şahsın kırsal Esenköy Mahallesi'nde tarihi eser bulabilmek için kaçak kazı yaptıkları bilgisini aldı. İhbar üzerine şahısları takibe alan ekipler, şahısları ormanlık alanda bir yeri kazarken yanlarındaki malzemeler ile birlikte suçüstü yakaladı. Tarihi eser bulabilmek için kazdıkları yaklaşık 6 metrelik çukurun içinde yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor
Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti Son dakika: Peş peşe acı haberler! Hakkari ve Başika Üs Bölgesi'nde iki askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
21:34 Huysuz ve obur kedi Garfield'ın el çizimleri açık attırmayla satışta - Son Dakika Haber
21:34 Pakistanlı Müslüman öğretim üyesi dine hakaret suçundan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı - Son Dakika Haber
21:30 Ankara'da dorse hırsızlarına suçüstü: 4 tutuklama - Son Dakika Haber
21:19 CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Hüseyin Mete seçildi - Son Dakika Haber
21:09 Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı - Son Dakika Haber
20:48 Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Son Dakika Haber
20:22 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:40:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma suçüstü yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]