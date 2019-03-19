Son Dakika Haberleri: Jandarma Şüpheliyi Dikiz Aynasından Yakaladı

Jandarma Şüpheliyi Dikiz Aynasından Yakaladı

31 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklete arkadan çarparak kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

Jandarma Şüpheliyi Dikiz Aynasından Yakaladı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklete arkadan çarparak kayıplara karışan şüpheli yakalandı.

Kapaklı ilçesinde 59 UY 579 plakalı motosiklet sürücüsü Ömer Korkmaz'a çarparak, yaralayan ve sonrasında kayıplara karışan şüpheli A.C.'yi jandarma ekipleri, olay yerinde kırılan dikiz aynasından yola çıkarak yakaladı.

Aracını tamire götürürken yakalandı

Kapaklı İlçe Jandarma ekipleri Pınarça yolu üzerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Korkmaz'a çarpan ve sonrasında kayıplara karışan şüpheliyi yakaladı. Olay yerinde düşen dikiz aynasından aracın model ve markasını tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi aynasını yaptırmak için gittiği oto tamircide yakaladı. Aracın kafes kep sorgusunda olay yeri ve zamanında aynı mevkiden geçtiğini tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli A.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:49 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, Jandarma, 3. Sayfa
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