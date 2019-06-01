Son Dakika Haberleri: Jandarma sürücü ve yayaların kandilini kutladı
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Jandarma sürücü ve yayaların kandilini kutladı

34 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca, Kadir Gecesi münasebetiyle sürücü ve yayalara kandil simidi dağıtıldı.

Jandarma sürücü ve yayaların kandilini kutladı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca, Kadir Gecesi münasebetiyle sürücü ve yayalara kandil simidi dağıtıldı.

Çaycuma İlçesinde ve çevre beldelerinde Jandarma Trafik Timleri bayram öncesi güvenliği sağlamak için denetlemeler yaptı. Belirli uygulama noktasında bulunarak durdurulan araçlara Kadir gecesi münasebetiyle bu kez kandil simidi ikram ederek sürücülerin ve yolcuların trafikte dikkatli olmaları tavsiyelerinde bulundu. Sürücü ve yayalar kendilerine yapılan Kadir Gecesi kutlaması ve kandil simidi ikramı ile Jandarma Trafik Tim ekibine teşekkür ederek yoluna devam ettiler. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
Zonguldak, Çaycuma, Kadir Gecesi, Jandarma, 3. Sayfa
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