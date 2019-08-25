Son Dakika Haberleri: Jandarma sürücüleri havadan denetliyor
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Jandarma sürücüleri havadan denetliyor

1 saat önce

Muğla'da Jandarma trafik ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı turizm bölgelerinde havadan helikopter ile denetim gerçekleştiriliyor.

Jandarma sürücüleri havadan denetliyor, System.String[]

Muğla'da Jandarma trafik ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı turizm bölgelerinde havadan helikopter ile denetim gerçekleştiriliyor.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücülerin yakalanma riski duygusunu sürekli olarak süt seviyede tutmak amacıyla gerçekleştirilen denetimler özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu jandarmanın sorumluluk bölgelerinde gerçekleştiriliyor.


Jandarma trafik ekipleri Milas Ören, Menteşe Akbük ve Ula Akyaka yolunda gerçekleştirdiği denetimlerde 4 araca cezai işlem uyguladı. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:51 Kaynak: İHA
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