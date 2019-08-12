Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp baklava ikram etti

Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri, yol kontrol uygulamasında sürücülere baklava ikram edip bayramlarını kutladı.

Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri, yol kontrol uygulamasında sürücülere baklava ikram edip bayramlarını kutladı.



Sürücüler, kendilerine ehliyet ve ruhsat sorulmasını beklerken, Jandarmanın emniyet kemeri uyarısı ve baklava ikramı şaşkınlığa neden oldu.



Emet ilçesi Otogar Kavşağı'nda yapılan uygulamada, sürücüler jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Uzman erbaşlar ve subaylar tarafından sürücülerin bayramları kutlandı, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.



Uygulamadan son derece memnun kaldıklarını belirten sürücüler, "Biz rutin uygulama zannediyorduk. Ehliyet ruhsat hazırlarken tatlı ikram edildi. Çok güzel bir uygulama ile karşılaştık. Onlar olmasa huzur ve güven olmaz. Olması gereken bu. Bu milletin onlara ihtiyacı var. Bakış açımız bu olmalı. Ama bugün yolda, ama yarın dağda. Onlar olmadan olmaz" dediler.(YD-EFE) - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi

Kıyma çekme tartışması yüzünden kasaplar arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı