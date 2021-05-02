Jandarma tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Jandarma tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı

İSTANBUL - İSTANBUL İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su veriyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarına su ve mama bırakıldı. Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi. İstanbul'un bir çok farklı k-noktasına konulan su ve yiyecek kabaları kontrol edilerek boş olanalar dolduruluyor. Jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına su ve mama vermeye devam edecek.

Uygulamayı İndir Hayvanlara Destek Ol

Toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olmak için; İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme uygulamasının indirilerek bu kapsamda karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanabilecekler.