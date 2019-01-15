Jandarma Tarafından Bulunan Yaralı Doğan Sağlığına Kavuşturulacak
31 dakika önce
Antalya'nın İbradı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde yaralı halde bulunan doğan tedavi ediliyor.
Antalya
'nın İbradı
ilçesinde İlçe Jandarma
Komutanlığı bahçesinde yaralı halde bulunan doğan tedavi ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle doğanın uçamadığını fark eden askerler, hayvanı karakolda ısıtarak yarasını tedavi etti. Hemen gerekli yerlerle irtibat kuran ekipler, yaralı doğanı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Yaralı doğanın, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal hayata salınacağı bildirildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:58 Kaynak: İHA
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