Jandarma tarafından esrarla yakalandı - Son Dakika

Samsun'da bir kişi, jandarmanın takibi sonucu 321 gram toz esrarla yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda E.D.'nin (30) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 321 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultunda serbest bırakıldı. - SAMSUN