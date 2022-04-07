Jandarma tarafından esrarla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma tarafından esrarla yakalandı

07.04.2022 18:26
Jandarma tarafından esrarla yakalandı

Samsun'da bir kişi, jandarmanın takibi sonucu 321 gram toz esrarla yakalandı.

Samsun'da bir kişi, jandarmanın takibi sonucu 321 gram toz esrarla yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda E.D.'nin (30) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 321 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultunda serbest bırakıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Öğrencilere trafik bilinci eğlenceli şekilde aşılanıyor Öğrencilere trafik bilinci eğlenceli şekilde aşılanıyor Samsun'da fırınlara Ramazan denetimi Samsun'da fırınlara Ramazan denetimi

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma tarafından esrarla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
19:09 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu!
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
18:12 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir
18:11 18 yaşındaki Suriye uyruklu Yasemin, elleri bağlanıp boğazı kesilerek öldürüldü
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 19:27:42. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma tarafından esrarla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement